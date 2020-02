Le 10 décembre dernier, plusieurs membres du corps enseignant de la Haute École Lucia de Brouckère, située sur le campus du Ceria, ont décidé d’entamer une grève de plusieurs heures pour protester contre le retour dans l’établissement de deux membres de l’ancien collège de direction, écartés il y a deux ans. Les enseignants grévistes, pour la plupart affiliés à la CGSP, dénonçaient alors les abus d’autorité que les deux membres du collège de direction auraient commis avant leur écartement.

Sur base de ces accusations, la Cocof avait alors décidé en décembre 2017 de suivre l’injonction du SPF Emploi qui visait à écarter le collège de direction. Mais en avril 2018, le tribunal du travail de Bruxelles rendait une ordonnance qui donnait finalement raison au collège de direction mis en cause, en annulant la décision d’écartement. Le contenu de l’ordonnance indiquait qu’il apparaissait que les responsabilités des anciens directeurs n’avaient pas été clairement établies. Pour les directeurs écartés, les faits de harcèlement moral qui leur sont reprochés sont infondés. "Il s’agissait simplement de réorganiser l’école en supprimant les privilèges de certains et en rationalisant la répartition des locaux, l’attribution des horaires et d’autres modalités organisationnelles de ce type."

"Ces changements n’ont pas plu aux enseignants syndiqués et les auraient poussés à porter plainte pour dénoncer les faits de harcèlement", explique le chef de groupe MR à la Cocof Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) qui a interpellé le ministre-Président Rudi Vervoort (PS) en charge du dossier. "Après que la Cocof ait interjeté appel de la décision du tribunal du travail, il a été décidé de prolonger l’écartement des directeurs pour plusieurs périodes successives de trois mois, au titre de procédure disciplinaire. Cette situation ne pouvait évidemment se prolonger éternellement et il semble, selon toute vraisemblance, que la réintégration des anciens professeurs soit conforme à la procédure légale. Quelles sont donc les dispositions que vous avez entreprises pour faire face à cette situation ?"

Dans sa réponse, le ministre-Président s’est montré relativement évasif et plaide pour l’apaisement. "Nous sommes conscients que l’arrivée des deux directeurs écartés à la Haute École a provoqué un bouleversement, mais pour la bonne tenue des examens, d’une part, et des négociations toujours en cours d’autre part, il est maintenant impératif que nous puissions travailler dans le respect de la confidentialité", a affirmé Rudi Vervoort.