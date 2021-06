"Il est incontestable qu'il existe au Siamu un climat xénophobe qui légitime du racisme." C'est mots forts constituent la conclusion du rapport d'Unia, institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination. La note d'une vingtaine de pages, dont nous vous parlions hier, relate toute une série de témoignages de recrues d'origine étrangère exprimant les discriminations subies à la fois au niveau de la formation, de l'exécution des tâches, des possibilités de promotion et des sanctions.

Selon le Siamu, ce rapport est "subjectif et unilatéral, parfois même factuellement erroné ou simplement fallacieux dans la temporalité de son compte-rendu". Dans une réponse adressée à Unia, l'institution des pompiers bruxellois nuance ainsi certains éléments du rapport, notamment en recontextualisant l'évolution du Siamu et les conditions de travail particulière des pompiers qui assurent des gardes de 24h. "Une crise importante a secoué le Siamu pendant plus d'une décennie entre les directions administrative et opérationnelle et a conduit à une réforme en profondeur de sa gestion. A partir de 2018, une nouvelle dynamique de construction a pu être mise en œuvre et nous nous employons aujourd'hui à bâtir les fondements d'une administration saine."

Pour ce qui est des discriminations à l'embauche, le Siamu rappelle les conditions de recrutements historiques qui imposaient la nationalité pour accéder à la fonction de pompier et assure que la grande mise en concurrence lors des campagnes de recrutement rend difficile le recrutement des agents issus de la diversité. En ce qui concerne la formation, "le rapport s'avère très instructif pour prendre pleinement conscience des difficultés de ces agents. Le Siamu ne dispose pas encore de connaissance assez précise sur ce problème et la culture d'obéissance peut constituer un frein à la remontée d'information."

Enfin, le Siamu explique l'absence de sanctions adéquates face aux discriminations racistes par un régime disciplinaire inadéquat. "Jusque 2017, le régime disciplinaire se basait sur le statut commun à l'ensemble des organismes d'intérêt public bruxellois, pensé pour un travail de type administratif, ce qui rendait compliqué son application aux agents opérationnels. De surcroit, les membres de I’instance de recours n’étaient pas désignés, ce qui impliquait que toutes les sanctions prononcées courraient le risque d’être annulées en cas de recours au Conseil d’Etat. Les sanctions prononcées ne pouvaient dès lors être que mineures et atténuées par rapport aux faits afin que les agents n’introduisent pas de recours."

Concernant le climat xénophobe, "cet aspect du rapport est très intéressant puisqu’iI est très difficile pour la direction d’avoir une prise directe sur ce climat, bien que des actions puissent aider, en raison de l'organisation spatiale et du travail. Ces témoignages offrent donc une visibilité sur des difficultés rencontrées par certains pompiers qui ne sont pas forcément mentionnées à la direction. Des actions concrètes ont déjà été entreprises et sont encore planifiées pour faire changer ce climat mais la mentalité des pompiers constitue l’aspect Ie plus difficile a faire évoluer. On attirera l’attention sur le fait que les problèmes mis en avant dans Ie rapport constituent en premier lieu des problèmes de société qui se reflètent au sein du Siamu. Ce dernier ne peut avoir qu’une obligation de moyens et non de résultat quant aux opinions exprimées par ses employés".

Dans un communiqué, le porte-parole des pompiers Walter Derieuw indique espérer que le débat parlementaire, qui aura lieu le 15 juin, pourra se dérouler de manière sereine et constructive. "Je voudrais terminer avec un cri du cœur personnel, m’exprimer comme employé individuel des pompiers de Bruxelles : je suis Bruxellois, fier et reconnaissant de faire partie de cette belle institution et je me questionne sur le pourquoi de cette campagne de discréditation permanente, cette cabale organisée à l’encontre du Siamu, corps de pompiers, composé de femmes et hommes dévoués ?"