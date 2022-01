L'idée est venue lorsque qu'il préparait une exposition sur les 30 ans des émeutes de 91 avec le collectif d'artistes Artistory.Sur une instrumentale menée par le piano, Code Rouge pose alors les mots sur la situation dans les quartiersde Bruxelles. Il fait dialoguer les images d'archives avec des portraits contemporains et s'inquiète :

"Depuis 91 il y a eu du bon et du moins bon"

Code rouge, Najib Chairi de son vrai nom, a 7 ans en 1991. Il vit alors sur la place Saint-Denis à Forest. "Je me souviens de la télévision et des mouvements dans la rue." Devenu éducateur par la suite, il a été aux premières loges pour observer les changements de son quartier et de celui de Saint-Antoine qui avait vu se dérouler les émeutes.