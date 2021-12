Lors du match de coupe, ce jeudi soir, entre Anderlecht et Courtrai, des incidents auraient eu lieu à l'entrée du stade. Des milliers de supporters sont restés bloqués devant les grilles alors que le coup d'envoi avait été sifflé depuis quelques minutes. En cause, des embarras de circulation, une situation tendue devant les portes et, au final, des contrôles du Covid Safe Ticket ignorés. Certains supporters seraient également restés volontairement en dehors de l'enceinte afin de manifester contre l'horaire de la rencontre.