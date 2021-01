Pour cette action, l'association reçoit le soutien de la bourgmestre Catherine Moureaux (PS) et l'échevine de l'action sociale Houria Ouberri (PS), précise l'association dans un communiqué.

Lait, pâtes, riz, farine conserves... L'association de terrain Molenbeek 100% voisins organise une grande collecte de nourritures essentiellement non périssables le samedi 23 janvier>. Cette collecte se fera dans sept endroits de la commune: Place E. Leroy de 13h à 13h30, avenue du Karreveld de 13h45 à 14h15, square E.Machtens de 14h30 à 15h, place de la Duchesse de 15h15 à 15h45, place communale de 16h à 16h30, square des Libérateurs de 16h45 à 17h15 et quai de Mariemont 13 de 13h à 17h. Cette dernière adresse est également l'emplacement du point colis alimentaire organisé par l'association dans les locaux de la Chaîne de l'Amitié tous les lundi et vendredi. Excepté celle qui se déroule quai de Mariemont au point colis, les collectes ne dureront que 30 minutes dans chaque endroit. La distribution des colis alimentaires permet d'aider environ 130 familles de Molenbeek.