L'ensemble des services de collecte des déchets à Bruxelles sera probablement perturbé par la journée d'action nationale en front commun pour la défense du pouvoir d'achat le 20 juin, apprend-on jeudi dans un communiqué de presse de Bruxelles-Propreté.

En effet, le personnel de l'organisme de la Région Bruxelles-Capitale compte participer à cette journée de grève.

Cela pourrait avoir des conséquences sur la collecte des sacs poubelles blancs et bleus des communes suivantes: Bruxelles (Pentagone, Canal, Louise), Forest, Ixelles, Jette (quelques rues mitoyennes avec Laeken), Laeken, Neder-over-Heembeek, Saint-Gilles, Schaerbeek (quelques rues mitoyennes avec Bruxelles Canal), Uccle et Watermael-Boitsfort (quelques rues mitoyennes avec Ixelles).

Pour la collecte des sacs verts et orange, cela ne concernera que les communes d'Uccle et de Forest et les rues mitoyennes de Forest à Saint-Gilles. Quant aux Recyparcs, la totalité ou une partie d'entre eux, sera probablement fermée ce 20 juin.

Dans son communiqué, Bruxelles-Propreté "prie les habitants d'accepter toutes ses excuses pour ces nouvelles perturbations indépendantes de sa volonté."