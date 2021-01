Au prestigieux collège Saint-Michel d'Etterbeek, les couloirs sont vides. Seuls les pas de quelques membres de l’administration viennent troubler le silence de cathédrale qui règne dans les allées de l’établissement. Depuis ce lundi, les quelque 1 554 élèves de secondaire sont contraints de rester en quarantaine, suite à la découverte de cinq professeurs testés positifs au Covid-19. Aussitôt le bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf (MR), en consultation avec le service de Promotion de la Santé à l’École (PSE), a décidé de fermer la section secondaire de l’établissement. Une situation inédite à gérer pour Benoît Gallez, directeur du secondaire à Saint-Michel : "Cette période est particulière. Une école sans élèves ni professeurs n’est pas une école."

Dépistage de masse

Durant notre entretien, le GSM de Benoît Gallez n'arrête pas de sonner. Même si le collège est presque vide, le travail n'est pas à l'arrêt pour autant. Sous l'initiative de Vincent De Wolf, le collège et le service de santé de la commune vont organiser une campagne de dépistage ce jeudi, pour tous les personnels adultes de Saint-Michel (à savoir professeurs, employés administratifs et ouvriers du collège). "Ces tests ne sont pas obligatoires, mais on incite chacun des membres de l'établissement à venir se présenter. Cette vague massive de tests nous permettra d'obtenir une cartographie plus complète des contaminations, et ainsi rouvrir nos portes aux élèves dans de meilleurs conditions", insiste Benoît Gallez.

Une volonté pour le collège de cibler le plus possible les cas, et donc les risques. Autre activité majeure durant cette semaine sans écoliers, l'envoi de courriers : depuis ce lundi, le collège et le PSE adressent à tous les élèves la marche à suivre pour les enseignements à distance. Un travail "monstrueux" mais "nécessaire" selon le directeur. "Je ne veux pas qu'on entende trop longtemps 'vous travaillez à Saint-Michel ? Vous avez la peste', ou ce genre de réflexion", grommelle Benoît Gallez.

Des parents solidaires

Malgré ce contexte pesant (et les enfants de nouveau à la maison), les parents d'élèves du collège soutiennent la direction. "On a toujours évolué dans un climat de collaboration avec eux, ce qui nous permet de travailler efficacement", se félicite le directeur. Afin de rendre cette période plus agréable et plus ludique, Saint-Michel a mis à la disposition de ses élèves un ordinateur portable. Il s'agit aussi d'éviter le plus de décrochage possible, et d'"augmenter la capacité d'autonomie des élèves à distance", souligne Benoît Gallez. Une manière pour ce dernier de tirer des enseignements du Covid-19 et de ses conséquences sur les enfants.

Et quand bien même il existe toujours "quelques râleurs", le secrétariat reçoit de nombreuses lettres de remerciements de la part des parents. En guise de réponse, le collège espère à nouveau pouvoir accueillir ses élèves dès la semaine prochaine.