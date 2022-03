Ce mercredi, le groupe Colruyt inauguré un nouveau concept à Ixelles : un "Collect&Go walk-in". À savoir un point d’enlèvement de produit de l’enseigne réservé aux usagers actifs. Les cyclistes peuvent entrer dans le bâtiment avec leurs vélos, et les garer gratuitement sur place.

"Les magasins Colruyt Meilleurs Prix et Bio-Planet, et donc aussi les points d’enlèvement Collect&Go adjacents, sont principalement situés en périphérie de la ville et s’adressent davantage aux clients possédant une voiture. Grâce à Collect&Go walk-in, nous ciblons spécifiquement les Bruxellois qui font leurs courses à pied, à vélo ou en trottinette", explique Tom de Prater, responsable chez Collect&Go.

Le Collect&Go de 75 m2 est situé rue Américaine, dans le quartier ixellois du Châtelain. Les réservations doivent s’effectuer la veille en ligne (15.000 produits disponibles). Les frais de service s’élèvent à 5,95 €.

Les produits proviennent du Colruyt d’Etterbeek et du Bio-Planet de Nossegem.

Un vélo cargo gratuit

Par ailleurs, un vélo cargo de Monkey Donkey est mis gratuitement à la disposition des clients. "Les clients qui viennent chercher leurs courses au point d’enlèvement au Châtelain peuvent utiliser gratuitement un vélo cargo pour ramener leurs achats chez eux. Et un deuxième vélo cargo sera garé juste devant le point d’enlèvement pour les résidents locaux, moyennant paiement", explique Tom de Prater.

Le service est accessible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 16 h à 20 h, et le samedi de 8 h 30 à 13 h.