Sur le podium, le présentateur encourage la foule à applaudir les différents cosplayers qui défilent: "Faites du bruit pour Spiderman!", s'exclame-t-il pendant que l'homme-araignée fait le show. De la Petite Sirène à Lara Croft en passant par Ironman et Violette des Indestructibles...Tous déambulent sur le podium vêtu de leur plus beau costume, pour impressionner la foule d'amateurs de cosplay.

C'est sans doute l'un des rendez-vous les plus prisés par les cosplayers bruxellois: le Comic Con Brussels 2020 a eu lieu ce week-end, et du beau monde s'y est rendu. Un peu plus loin du podium, cinq sosies du héros Shazam font les gros bras devant un appareil photo. "Je fais plusieurs événements de cosplay par an", explique Chris, 43 ans. "En général on se rencontre sur internet via des groupes ou des forums et on vient en bandes déguisées aux événements. Ici on s'est contactés et on a décidé de venir déguisé en Shazam."

Comme beaucoup de participants, Chris voue une passion aux manga et aux animés depuis de nombreuses années. "Il y a quelques années je me suis dit que je pourrais franchir le pas du cosplay, rendre la chose plus réelle en quelque sorte." Depuis, le cosplayer belge en fait un véritable hobby mais pas que. "Je fais ça aussi bénévolement dans des hôpitaux pour enfants." Son déguisement préféré? "Captain America!"

De l'autre côté de l'événement, un groupe s'affaire devant l'exposition de robots Star Wars R2D2. Parmi eux, Marie venue de France pour l'occasion et déguisée en Joker. "Je vois que je ne suis pas la seule à avoir eu cette idée cette année", sourit-elle. En effet, on observe de nombreux Joker déambuler dans le salon. "C'est génial parce qu'on voit bien qu'ici personne ne juge personne. Certains sont déguisés entièrement, d'autres ont simplement un accessoire et certains visiteurs ne sont même pas déguisés du tout. Chacun fait ce qu'il veut, l'important c'est de venir pour notre passion commune: les animés."

Le Comic Con 2020 s'est déroulé ces samedi et dimanche à Tour et Taxi.