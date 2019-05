Plus d'une centaine de personnes se sont réunies vendredi à midi au musée juif de Bruxelles pour commémorer l'attentat commis par Mehdi Nemmouche le 24 mai 2014 et qui a coûté la vie à 4 personnes.

Des proches des victimes étaient présents, notamment le frère et la soeur d'Alexandre Strens. De nombreuses personnalités publiques ont également pris part à cet hommage parmi lesquelles le ministre de la Justice Koen Geens, le ministre des Pensions Daniel Bacquelaine, le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, le président du Sénat Jacques Brotchi, l'ambassadeur du Maroc et l'ambassadrice d'Israël, Joëlle Milquet, qui était ministre de l'Intérieur lors de l'attentat, le grand-rabbin de Bruxelles Albert Guigui, le chef du groupe PS à la Chambre Ahmed Laaouej ainsi que de nombreux autres représentants de partis.

Le président du musée juif Philippe Blondin, sa directrice Pascale Alhadeff et Philippe Vansteenkiste, le président de l'association de victimes V-Europe, ont pris la parole. C'est un message de résilience et d'ouverture qui a été transmis. "Cinq ans après et deux mois après le procès, c'est une page qui se tourne", fait valoir la directrice du musée. "L'émotion est d'autant plus grande qu'avec le procès qui a été suivi de près par les médias, on a revécu l'événement. Pendant la fin du procès, on a eu énormément d'activités dont la Museum night fever avec 1.700 personnes. (...) C'est un message d'ouverture à tous les publics".

Une minute de silence a été respectée. Le rabbin ALbert Guigui a refermé les discours sur une prière. A la fin de la cérémonie, des bougies ont été allumées dans la cour intérieure.