Pour rappel, le 12 mars 2012, vers 19h00, au moment de la prière du soir, Rachid El Boukhari, un Marocain alors âgé de 35 ans, avait répandu de l'essence dans la mosquée et avait volontairement déclenché un incendie. Arrêté sur les lieux, il avait expliqué avoir voulu venger les musulmans sunnites en Syrie.

L'Imam Abdellah Dahdouh a été mortellement intoxiqué par la fumée alors qu'il se trouvait au premier étage. Des fidèles ont été blessés par le feu mais aussi par l'incendiaire qui était armé d'un couteau et d'une hache.

La cour d'assises de Bruxelles a condamné en décembre 2014 Rachid El Boukhari à 27 ans de réclusion pour l'incendie volontaire de la mosquée et pour l'homicide de son imam.

Ses filles Taqiya et Khadija Dahdouh ont exprimé la perte ressentie par ceux qui l'entouraient: "10 ans que notre bien-aimé papa nous a quitté et a rejoint notre seigneur en tombant martyr au centre Imam Reda ; 10 ans que nous vivons sans la présence de son visage illuminé, son magnifique sourire et ses paroles pleine de douceur et de tendresse; 10 ans que nous affrontons les épreuves de la vie sans pour autant l'oublier et tout en gardant dans notre esprit ses enseignements; 10 ans que notre famille mais également notre communauté vit l'absence d'un fils, d'un frère, d'un ami mais surtout l'absence d'un professeur. Il restera à tout jamais dans nos cœurs !"