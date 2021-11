La Stib s'adapte aussi

Le roi se rendra jeudi sur la tombe du Soldat Inconnu, à la Colonne du Congrès, où il déposera une gerbe de fleurs. Une tradition pour rendre hommage aux morts des guerres mondiales et aux militaires qui ont laissé leurs vies lors des missions pour la paix depuis 1945. Aux côtés du roi, seront présents les présidents de la Chambre et du Sénat, ainsi que des représentants du gouvernement. Cette cérémonie provoquera des perturbations dans le quartier. Prenez-en compte si vous passez rue Royale, rue du Congrès ou entre la porte de Schaerbeek et la rue de la Loi demain matin.

Sur son site internet, la Stib annonce que "le déroulement de cette cérémonie entraîne l’interruption des lignes de tram 92 et 93 entre les arrêts Louise et Botanique, le matin jusqu’à 12h30". Les arrêts Poelaert, Petit-Sablon, Royale, Palais, Parc et Congrès ne sont pas desservis.

"Entre 10h15 et 11h30, les bus 29 et 63 sont déviés entre Gare Centrale et Madou via la rue de la Loi et la Petite Ceinture (direction Hof ten Berg et Cimetière de Bruxelles), via Botanique et le boulevard Pachéco (direction centre-ville). Les arrêts Rosa Parks, Treurenberg et Presse ne sont pas desservis", précise la société des transports.

Les bus 65 et 66 sont eux aussi déviés en direction de Machelen et Péage, entre 10h15 et 11h30, entre Gare Centrale et Madou. Les arrêts Rosa Parks, Treurenberg et Presse ne sont pas desservis.



Les bus 65 et 66 sont également déviés en direction de Gare Centrale, entre 10h et 1h30, entre Botanique et Gare Centrale. Les arrêts Congrès et Rosa Parks ne sont pas desservis.