Le bourgmestre Vincent De Wolf (MR) et l'échevine de la Transition écologique Françoise de Halleux (Ecolo-Groen) ont proposé au collège des bourgmestre et échevins de désigner, au terme d'une procédure de marché public, Wikipower afin de mettre en œuvre une mesure en ce sens.

"Plus le nombre de consommateurs inscrits est important, plus grandes seront les chances de pouvoir négocier de belles réductions auprès des différents fournisseurs participants", indique la commune. Selon une estimation basée sur la consommation moyenne d'un ménage, les Etterbeekois pourraient ainsi bénéficier d'une réduction qui pourrait atteindre 105 € pour l'électricité et 140 € pour le gaz, a affirmé la commune, par voie de communiqué. "Cette action citoyenne permet aussi à ses participants de réduire leur empreinte carbone en ayant accès à une électricité garantie 100 % verte et belge", soulignent la commune et Wikipower.

Concrètement, l'achat groupé d'électricité verte et de gaz se déroule en 4 phases: inscription (sans engagement) du 1er février au 27 mars; mise en concurrence des fournisseurs à partir du 29 mars; communication et envoi de l'offre personnalisée à partir du 4 avril; acceptation de l'offre et souscription au contrat du 4 avril au 1er mai.

Si les ménages ont déjà participé à une action d'achat groupé par le passé, leurs réductions pour l'électricité et le gaz arriveront à échéance au terme de leur contrat. Ils peuvent cependant se réinscrire à cette nouvelle édition.