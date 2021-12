Guerre de succession : comment le PS risque de perdre Saint-Gilles à cause de... Charles Picqué Bruxelles Mathieu Ladeveze © DIDIER BAUWERAERTS/DR

Ils seront environ 120, ce mardi soir, à élire le nouveau bourgmestre de Saint-Gilles pour ces trois prochaines années. Ces 120 ‘grands électeurs’ saint-gillois décideront de qui va remplacer Charles Picqué à l’occasion d’un vote, à deux tours si nécessaire, organisé dans la Maison du Livre. Annoncé de longue date, le départ à la retraite du Grand Charles à mi-mandat se joue pourtant dans les couloirs de l’hôtel de ville de la place Van Menem depuis le début de la législature. Et les tensions sont vives, ancrées, surtout entre les deux favoris. Trois candidat.e.s se disputent en effet l’héritage du plus gros faiseur de voix du PS bruxellois, deux femmes et un homme : Cathy Marcus, Myriem Amrani et Jean Spinette. Explications.