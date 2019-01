Un centre de loisirs inédit a fêté son premier anniversaire fin de l’année passée : Jump XL, situé dans la rue de Tielemans, à Laeken, non loin de Tour&Taxis. Cet espace de 1.000 mètres carrés propose huit activités différentes, toutes aussi sportives et physiques les unes que les autres, qui conviennent tant aux sportifs chevronnés qu’aux personnes désireuses de se remettre au sport.

Parcours ninja, fosse à mousses, combats de cotons-tiges, fitness, parkour, acrobaties, trampoline et airbag pour s’adonner aux joies de la cascade cinématographique, il y en a pour tous les goûts. "Ces activités sont très répandues sur les réseaux sociaux et de nombreux jeunes veulent les pratiquer, mais les infrastructures font défaut en Belgique et dans la capitale. Bien souvent, ce sont les enfants qui insistent pour se rendre à Jump XL, mais une fois sur place, les parents s’y mettent aussi. C’est donc l’occasion de pratiquer une activité sportive en famille, et tous sont éreintés une fois les activités terminées", souris Francesco Losavio, gérant du Jump XL.

L’une des activités phares est donc le parcours ninja, particulièrement physique, au cours duquel les participants escaladent et gravissent des obstacles plus déroutants les uns que les autres, et plongent au bon moment en gardant l’équilibre. Si une chute survient, pas de soucis, le bac à mousse garantit un atterrissage en douceur. Autre activité prisée : le "tumbling lane", à savoir un trampoline de douze mètres de long permettant d’enchaîner différentes figures acrobatiques.

L’idée de créer ce centre de loisirs a commencé à germer dans la tête de Francesco cinq ans avant l’ouverture de Jump XL. "À l’époque, je travaillais dans l’horeca et je mettais mes week-ends à profit pour faire des activités sur trampoline. J’ai découvert que des centres de loisirs proposant un tas d’activités différentes existaient aux États-Unis. Les infrastructures étaient superbes et j’ai trouvé dommage que cela n’existe pas à Bruxelles, capitale de l’Europe", explique cet entrepreneur.

Tous types de personnes se rendent donc chez Jump XL. "On constate une demande croissante depuis notre ouverture. Les personnes ressortent toujours d’ici avec le sourire et recommandent le lieu à leurs proches. Nous accueillons un public familial, mais également des sportifs chevronnés, comme des surfeurs ou des skieurs, qui viennent chez nous pour tester certains mouvements. Par ailleurs, nous accueillons également des enterrements de vie de garçon, ou des événements privés comme des fêtes d’anniversaire", poursuit Francesco.

L’enseigne Jump XL est née en 2014 aux Pays-Bas, où l’on retrouve aujourd’hui une vingtaine de centres. Chez nos voisins français, au moins 16 centres similaires existent déjà. C’est le premier parc de ce type qui a ouvert à Bruxelles, et un second existe à Hasselt, Jump Square, qui a fusionné avec Jump XL suite au rachat par un groupe d’investissement hollandais.

Le centre est ouvert tous les jours de la semaine. Il faut compter 10 € par heure le lundi, mardi et jeudi durant les heures creuses et 12 € le week-end, le soir et le mercredi après-midi.