Le ramadan 2019 a officiellement débuté ce lundi. Pendant un mois, les musulmans jeûneront de l’aube au coucher du soleil. Considéré comme le mois de la charité, le ramadan est le neuvième mois du calendrier hégirien. Il avance chaque année d’une dizaine de jours dans le calendrier grégorien. Outre la longueur des journées, la date à laquelle il tombe influence un autre calendrier : celui des étudiants. Pour eux, les mois de mai et de juin riment en effet avec examens.

"L’année passée, le ramadan avait lieu en juin donc on a pu étudier tranquillement pendant le blocus. Cette année, c’est l’inverse : le ramadan se termine au moment où je commence ma session", explique Adil, étudiant en gestion d’entreprise. "C’est clairement une difficulté en plus à devoir gérer à cause du manque d’énergie, du fait qu’on ne puisse pas boire et des maux de tête qui arrivent régulièrement", ajoute Sabri, étudiant en relations internationales. "Après, ce n’est pas insurmontable, j’ai toujours bien réussi."

Pour lui comme pour Adil, le tout est de trouver son rythme. "Les cours ne sont pas encore terminés donc je peux me lever tard et travailler à mon aise. Pareil pendant le blocus : généralement, je reste éveillé jusqu’à l’aube et je me lève vers 10h ou 11h. Je commence à travailler à midi et je m’arrête au coucher du soleil", confie ce dernier.

L’organisation, c’est aussi la clé pour Sophia, étudiante en droit. "L’année passée, c’était plus compliqué parce qu’il fallait s’adapter à l’horaire des examens. Quand tu dois être à 8h à l’unif alors que tu t’es couchée à 4h du matin, difficile d’être au top." Cette année, le calendrier lui permet de travailler à son rythme, en fonction des heures de prière. "Pendant le blocus, je peux dormir le matin et travailler pendant la soirée et la nuit, entre les repas. Du coup, c’est une session ‘normale’, je ne me fais pas trop de souci."

La jeune femme insiste toutefois sur l’importance de bien manger, le soir venu. "Étudier demande de la concentration et donc de l’énergie. Je ne peux pas me permettre de manger n’importe quoi sinon les informations ne rentreront pas dans mon cerveau le lendemain." Boire beaucoup d’eau est pour elle indispensable. "Ce qui est important, c’est de ne pas zapper le repas de l’aube : c’est lui qui donne de l’énergie", ajoute Sabri qui conseille de manger protéiné et d’éviter le gras et les aliments trop sucrés.