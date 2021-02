Après une série d'auditions d'experts étalée sur plusieurs mois, la commission spéciale Covid du Parlement bruxellois se termine ce mois-ci. Ce jeudi a lieu la première discussion des différents partis politiques autour des recommandations. Françoise De Smedt, cheffe du groupe PTB au Parlement bruxellois regrette que cette comission CovidLe PTB demande qu'une commission d'enquête soit mise sur pied pour répondre aux questions restées sans réponse.

Le Parti de gauche indique avoir posé un certain nombre de questions sur la gestion de la crise restées sans réponse. "La première question concerne les résidents des maisons de repos qui n'ont pas été acceptés dans les hôpitaux et l'autre concerne la circulaire Iriscare qui entretien cette ambiguïté, explique la députée bruxelloise de gauche. La circulaire dit de faire comme d'habitude et d'envoyer les résidents à l'hôpital si nécessaire mais dans le même paragraphe il est précisé qu'il faut désengorger les hôpitaux. Nous n'avons toujours pas de réponse sur qui a été responsable de rédiger cette phrase, pourquoi elle est restée dans quatre circulaires et puis elle a disparu. 1000 résidents des homes sont décédés mais leurs familles et les travailleurs du secteur des maisons de repos ne connaissent toujours pas la vérité sur le drame qu'ils ont vécu".

Pour le PTB, le gouvernement bruxellois rejette la faute sur le Fédéral. "Le ministre Alain Maron (Ecolo, en charge de la santé, NDLR) a toujours utilisé les autres niveaux de pouvoir pour esquiver ses responsabilités, leur renvoyant constamment la balle. C'est ce que le rapport d'Amnesty soulève : tout le monde est compétent mais personne n'est responsable. Nous n'avons pas assez tiré les leçons de cette crise. C'est inquiétant si une autre pandémie apparaît".

Françoise De Smedt révèle également que les médecins sans frontières déclarent dans un rapport que maintenant les hopitaux ont le matériel mais qu'il n'y a plus de personnel. "Est-ce que le gouvernement bruxellois a prévu de recruter des personnels soignants et de les revaloriser ? Il y a un accord en Flandre sur l'augmentation des salaires des soignants. Et à Bruxelles ?"

Toutes ces recommandations seront débattues ce jeudi en commission du Parlement bruxellois.