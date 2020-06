La majorité préfère la mise en place d'une commission spéciale.

, estime le PTB. C'est pour obtenir ces explications que le parti a demandé au Parlement bruxellois la création d'une commission d'enquête sur la question.

"À Bruxelles, la surmortalité est plus élevée que dans le reste du pays et cela concerne les personnes âgées, explique Françoise De Smedt, cheffe de file du PTB au Parlement bruxellois. Plusieurs éléments doivent être examinés attentivement dans la gestion de cette crise par les pouvoirs publics. C’est notamment le cas du manque de masques et de matériel de sécurité en général, qui a été particulièrement difficile à vivre pour les soignants. Je pense aussi bien sûr au dépistage, qui a été une demande forte du secteur et qui n’a été organisé que bien trop tardivement. D'autre part, à Bruxelles, le retard sur le planning prévu par le gouvernement pose aussi question."

La proposition a été discutée ce midi, sans que les élus ne parviennent à se mettre d'accord. Alors que le CDH a également demandé la création d'une commission d'enquête, la majorité privilégie de son côté la mise en place d'une commission spéciale. "On a le sentiment que la majorité pousse pour une commission spéciale pour pouvoir mettre des couvercles alors qu'une commission d'enquête, nous permet d'aller plus en profondeur et d'avoir accès à tous les documents. On a vu l'importance d'une telle commission avec l'affaire du Samusocial, celle-ci n'est pas moins grave, au contraire."

Faute d'accord, la question sera débattue en plénière, lors d'une prochaine séance. "J'espère qu'une décision sera prise avant les vacances parlementaire car nous avons besoin de recommandations le plus vites possible pour être prêts en cas de deuxième vague."

Pour rappel, le 16 juin dernier, le Parlement wallon a rejeté la proposition du PTB de mettre en place une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur la gestion de la crise du Covid-19 dans les maisons de repos.