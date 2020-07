La députée Véronique Lefrancq demande une campagne de communication sur la loi "revenge porn".

Une jeune femme envoie une photo d’elle dénudée et lascive à son compagnon. Elle le quitte. Pour se venger, l’ex-petit ami vexé décide de diffuser la photo sans équivoque sur les réseaux sociaux. Cette pratique s’appelle "revenge porn". Le 16 avril 2020, la Chambre des représentants a adopté en séance plénière à l’unanimité la proposition de loi de la députée Vanessa Matz (CDH) sanctionnant ce cyber-harcèlement. Depuis le 1er juillet, date de la mise en vigueur de la loi, l’auteur malveillant risque une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une peine d’amende de 200 à 15 000 euros. De plus, l’auteur des images a six heures pour retirer ou masquer le contenu sur le web. Voilà pour le fédéral.

Au niveau régional, Véronique Lefrancq, députée CDH, a déposé une proposition de résolution auprès du Parlement de la région Bruxelles-Capitale et de l’Assemblée de la Commission communautaire française.

"Pour les victimes, c’est une violence énorme, indique Véronique Lefrancq. La diffusion non consentie d’images à caractère sexuel peut avoir des impacts sur la vie professionnelle ou familiale. Il est important de parler de ces pratiques et de communiquer sur cette loi . Les victimes doivent savoir que cette loi existe." La mise en place d’une campagne de communication constitue d’ailleurs le premier point de la résolution.

"Il faut aussi former les acteurs sur le terrain, ceux qui sont en contact avec les jeunes tels que les enseignants des écoles ou du monde du sport, énumère la députée bruxelloise. On sait aujourd’hui qu’une fille sur quatre âgée de 15 à 25 ans diffuse des images d’elle en maillot ou dénudée."

Et de poursuivre, concernant les écoles francophones de Bruxelles : "Il faut sensibiliser les plus jeunes à l’école lors des animations d’éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (EVRAS)."

Les autres points essentiels au bon fonctionnement de la loi au niveau régional sont le financement des associations confrontées à ces problématiques et la création d’une application pour adultes à l’instar de cyberhelp.