Ce dimanche l’ASBL Worms, mandaté pour Bruxelles Environnement pour promouvoir le compost dans la région, organise le "Compost Day". Les 200 composts collectifs gérés par l’ASBL sont un franc succès, mais vous pouvez aussi le faire depuis chez vous, même sans jardin.

Vous pouvez opter pour le Vermi-compost. Ici, ce sont les vers qui font tout le travail. Ils décomposent les aliments non cuits et les transforment en compost directement utilisable. Vous récupérez également un puissant "jus de compost", qui, une fois dilué dans de l’eau (1 dose/10 l d’eau) nourrira également vos plantes. Idéalement, les vers doivent être maintenus entre 10 et 25 degrés pour pouvoir travailler au mieux. Autre point important, les vers ne raffolent pas des agrumes et des oignons. Les modèles de bacs classiques de Vermi-compost coûtent entre 60 et 100 euros pour un ménage de 4 personnes, mais vous pouvez aussi en fabriquer. Vous pouvez contacter l’ASBL qui vous orientera vers un "guide compost" proche de chez vous pour trouver vos vers.

Pour ceux qui ne sont pas emballés à l’idée d’avoir des vers dans leurs logements, une autre technique existe : le Bokaschi. Cette méthode se base davantage sur la fermentation. Pas d’inquiétude : avec les bacs, c’est inodore. Il vous suffit de saupoudrer vos déchets d’une "poudre de démarrage" pleine de micro-organismes pour que la magie opère. Le Bokaschi permet aussi de revaloriser les aliments cuits. Petit inconvénient, il vous faudra laisser le compostage dans un pot de terre quelques semaines le temps qu’il se désacidifie avant de pouvoir planter. Comptez entre 50 et 80 euros pour cette méthode.

Worms rappelle que le compost reste une bonne alternative aux sacs de tri orange, en plastique.