Tout faux !, rectifie la porte-parole de Brussels Major Events Marina Bresciani.Indochine se produit donc gratuitement.

Ni arnaque, ni client, ni argent public gaspillé. Juste de la bienveillance et l'envie de faire la fête. Raison pour laquelle le concert est... vraiment gratuit. Il constitue, en quelque sorte, le cadeau d'anniversaire du groupe Indochine. Hors frais d'organisation et un accord avec la RTBF pour la captation, ce concert ne coûte donc pas un cent à la Ville de Bruxelles. Qui plus est, la scène est déjà montée pour le concert de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles prévu la veille.