A Bruxelles, la Région n'a pas hésité et a immédiatement choisi d'interdire tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes dans des lieux intérieurs. Sont donc concernés: les concerts et autres spectacles. La mesure est effective jusqu'au 31 mars.





Les rassemblements extérieurs tels que les événements sportifs ne sont quant à eux pas impactés par la décision de la Région.





Pour ce qui est des écoles, Bruxelles suit la ligne de conduite de la ministre de la Santé et déconseille aux établissements de la capitale d'organiser des voyages scolaires.

La Première ministre Sophie Wilmès (MR) et la ministre de la Santé Maggie de Block (Open Vld) ont présenté une série de recommandations, ce mardi 10 mars, en vue de limiter la propagation du coronavirus dans notre pays. Il a ainsi été conseillé de reporter les voyages scolaires, mais aussi d'annuler les événements à l'intérieur regroupant plus de 1.000 personnes. "Il revient toutefois aux gouverneurs des provinces et aux bourgmestres de décider d'appliquer ou non ces conseils", a toutefois précisé Sophie Wilmès.