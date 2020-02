Un conseil communal extraordinaire a été convoqué pour le mardi 3 mars prochain afin d'examiner une motion de protestation contre l'expulsion d'un famille brésilienne résidant dans cette commune de la périphérie bruxelloise.

Une pétition de soutien à cette famille a déjà reçu plus de 7.000 signatures, dont celles de centaines d'habitants de Rhode-Saint-Genèse.

La famille en question vit depuis plus de 11 ans en Belgique et est parfaitement intégrée, selon le bourgmestre Pierre Rolin (IC-GB). Les enfants, âgés de 4, 6 et 11 ans, sont nés en Belgique et y sont scolarisés. La famille a été interpellée le 9 décembre dernier et placée en centre fermé. La chambre du conseil a ordonné sa libération la semaine dernière, mais on ignore encore si le parquet fait appel de cette décision.

La motion réclame un permis de séjour pour la famille ainsi qu'une modification de la loi afin que les enfants nés en Belgique puissent y rester. "Ce serait inhumain de renvoyer un enfant dans un pays qui lui est étranger", a commenté M. Rolin.