La capitale belge a pris une série de mesures destinées à "répondre aux recommandations des autorités sanitaires".

En voici le détail :

Services administratifs : dès demain mardi, les services de liaison de Haren et de Nord-Est seront fermés. Toutes les permanences, organisées les jeudis soir, sont quant à elles supprimées. La Ville de Bruxelles demande à ses habitants de ne se rendre à l'administration qu'en cas de nécessité absolue tandis que les rendez-vous non urgents seront postposés. Besoin d'informations ? Le 02 279 22 11 ou l'e-guichet disponible sur le site web de la Ville.

Les aires de jeux sont fermées, de même que les bibliothèques, musées, piscines et installations sportives. Les parcs sont, pour l'instant, ouverts.

Les marchés alimentaires restent ouverts, pas les autres, tels que celui de la place du Jeu de Balle ou du Sablon. Le marché de la place Agora sera lui aussi fermé le week-end.

Vous le savez déjà, les cours sont suspendus jusqu'au 3 avril. Les crèches, par contre, restent ouvertes, moyennant certaines précautions. Ainsi, la Ville demande que, par mesure de précaution, "les enfants souffrant d'une maladie chronique affaiblissant leurs défenses doivent être gardés à domicile durant les prochaines semaines. Ceci vaut également pour le personnel des crèches". Par ailleurs, "le matin et le soir, il est recommandé qu'une seule personne dépose ou vienne rechercher l'enfant. La circulation au sein du milieu d'accueil et l'accès aux sections sera limitée. Il est également déconseillé que des personnes à risque (grands-parents âgés de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologie chronique sous-jacente cardiovasculaire, rénale, diabète, etc.) aillent chercher les enfants.

Le conseil communal de ce lundi soir aura bien lieu mais le collège demande au public de ne pas venir. Le conseil communal peut être regardé de chez soi via le site de la Ville.