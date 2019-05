Selon la loi, seuls les preneurs ayant signé le contrat de bail sont considérés par le logement social comme locataires.

Christel vit depuis près de 40 ans dans un appartement du Foyer anderlechtois. Mais depuis la mort de sa mère, dernière figurante sur le bail de ce logement, Christel est considérée comme squatteuse dans son propre appartement. Elle est sommée de quitter les lieux.

"Ma mère est morte en septembre et quelques semaines plus tard j'ai reçu un courrier me disant que je n'étais plus en droit de vivre dans cet appartement. Le Foyer anderlechtois me demandait de quitter les lieux endéans le mois", explique-t-elle. Et quand Christel a tenté d'expliquer qu'elle risquait de se retrouver à la rue en plein hiver, le Foyer l'a prévenue: "Ne comptez surtout pas sur le Plan hiver pour vous sortir de cette situation."

Le cas inquiétant de cette cinquantenaire n'est malheureusement pas isolé. "Deux à trois fois par an, des locataires désespérés et en plein deuil nous contactent pour le même problème : ils viennent de perdre leur dernier parent et sont en plus menacés de perdre leur logement", déplore José Garcia, secrétaire général du Syndicat des Locataires. "Au lieu de les laisser dans leur appartement ou de les placer dans un logement plus adapté s'ils sont seuls, par exemple, on leur dit tout simplement de se réinscrire et de faire la file pour un nouveau logement social, comme tout le monde."

Selon la loi, le bail d'un logement social est en quelque sorte attribué intuitu personae, c'est à dire à titre personnel. Seuls les preneurs ayant signé le contrat de bail sont considérés par le logement social comme locataires. "C'est ce que nous, en tant que syndicat des locataires, contestons avec la plus grande vigueur", déclare José Garcia. "Et plusieurs jugements abondent dans notre sens." En 6 procès concernant des cas similaires, le syndicat a d'ailleurs gagné 5 fois, permettant aux enfants de locataires décédés de rester dans leur appartement ou de bénéficier d'un autre logement. "Certaines règles et lois sont imparfaites et c'est pourquoi les jugements prononcés qui forment la jurisprudence sont essentiels, car ils corrigent ces manquements. Mais ce que nous demandons aujourd'hui, en cette période électorale, c'est que le ou la futur(e) ministre du Logement change cette loi. Ça permettrait d'éviter cette énorme source de stress aux locataires, causée par la peur de se retrouver à la rue."

Aïcha vit au foyer du Sud depuis 21 ans. Après le décès de son père et ensuite de sa mère dont elle s'est occupée jusqu'au bout, elle se retrouve seule à 45 ans et menacée d'être expulsée de son logement. "Je ne comprends pas comment on peut en arriver là. Je remplis toutes les conditions pour bénéficier d'un logement social et j'y vis depuis tellement d'années. La loi est mal faite et très peu humaine", conclut-elle.