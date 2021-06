Enfin ! Malgré un service take away qui a permis de digérer les trop longs mois d’hibernation forcée, Damien et Agnès revivent. Après vingt-six ans de présence, les clients connaissent le chemin du Coriandre situé dans une petite rue paisible du cœur de Watermael-Boitsfort à quelques centaines de mètres de la Forêt de Soignes. Plutôt que de s’appesantir sur leur sort durant les confinements, ils ont choisi l’option offensive en créant une nouvelle terrasse.

“Durant les beaux jours, nos clients hésitaient à venir au restaurant car nous ne disposions pas d’espace extérieur. Nous en avons aménagé un de manière cosy “, raconte la maîtresse de maison.

Une vingtaine de places supplémentaires en bordure de l’établissement avec une belle palissade en bois pour se sentir comme chez soi. Ou un peu en vacances… Depuis la reprise, la clientèle fidèle a réapparu.