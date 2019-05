En Belgique, une hausse de 2,5% du coût moyen de la construction est attendue en 2019, par rapport à 2018.

Après Copenhague, Londres, Moscou et Paris, Bruxelles est la 5e capitale la plus chère en Europe en termes de coûts de construction, suivie de Rome, Berlin et Amsterdam. Au niveau mondial, ce sont New York, San Francisco et Hong Kong qui remportent la palme, selon le rapport International Construction Costs 2019 publié jeudi par la société de conseil Arcadis. Les dix villes les moins chères se trouvent presque toutes en Asie, toujours selon le rapport qui compare les données de 100 grandes villes dans le monde.

En Belgique, une hausse de 2,5% du coût moyen de la construction est attendue en 2019, par rapport à 2018. Construire et investir intelligemment sont donc de vrais défis, selon Arcadis.

"Un nombre croissant d'entreprises de construction investissent dans des technologies (...) parce que ces moyens permettent une conception et une exécution plus efficaces. (...) La durabilité reste évidemment au centre des préoccupations. Outre la performance énergétique, déjà connue, la construction circulaire, la biodiversité et la gestion de l'eau font désormais également l'objet d'un intérêt croissant. Les périodes de sécheresse et le manque d'eau des dernières années en sont certainement une des raisons", explique Bram De Meester, Buildings Manager d'Arcadis Belgium.