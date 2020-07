Les festivités estivales "Hello Summer" de la ville de Bruxelles se poursuivent. A partir de ce mercredi, certains musées de la ville offre plusieurs activités artistiques.

Aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique seront proposés, le jeudi 16 et le dimanche 19 juillet à 15h30, des contes animés par un kamishibai (une sorte de théâtre ambulant japonais). Le samedi 18 à 12h30 sera présenté « Adèle », un monologue autour de la maternité.



Le Musée des Égouts présente Bărāthrum, une exposition du photographe Aurélien Martinin jusqu’au 5 septembre, du mardi au samedi, de 10h à 17h.

Dans les murs prestigieux de la Maison du Roi, le dimanche 19 juillet, de 13h à 16h, sera joué le premier des cinq concerts acoustiques de Laurent Blondiau.



Des séances intimistes de cinéma en plein air auront lieu chaque mercredi jusqu’au 26 août au parc Léopold. "Brussels Meets Europe est une initiative de l’asbl eQuama. Un film européen sera projetésimultanément sur trois petits écrans s’adressant à une quinzaine de personnes, dans le respect des règles sanitaires. Tous les films seront sous-titrés en plusieurs langues.

A partir de ce mercredi et tous les mercredis jusqu’au 26 août, de 18h à 20h, le collectif No Way Back présentera Detours Cyphers, un projet de breakdance et de hip-hop. Un vent funky soufflera sur la place du Musée invitant le public à rencontrer les acteurs de la culture urbaine.

Toutes les dates et infos sont disponibles à cette adresse : www.hellosummer.be.