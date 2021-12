Toutefois, le nombre d'infections continue d'augmenter, alors qu'en Flandre et en Wallonie, la situation semble se stabiliser, a affirmé mardi Inge Neven, la responsable covid de la Commission communautaire commune (Cocom). Le taux d'incidence à Bruxelles a atteint 1.439 infections pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours, soit quelque 200 infections de plus que la semaine dernière. Il s'agit toujours du taux d'infection le plus bas du pays, mais les chiffres de la capitale n'ont pas encore atteint leur plateau, a ajouté Mme Neven, lors d'un point hebdomadaire de la situation sanitaire dans la capitale .

La valeur R est de 1,13% ce qui signifie que le virus continue de se propager. Le nombre de tests PCR est passé à 11.100 par jour la semaine dernière et le taux de positivité est désormais de 13,1 %, contre 11,5 % il y a sept jours. La tranche d'âge des 30 à 49 ans est la plus touchée.

On dénombre actuellement 400 personnes hospitalisées - un chiffre jugé "stable" -, dont 99 patients covid pris en charge dans les services de soins intensifs des hôpitaux bruxellois. Selon Inge Neven, cela représente un taux d'occupation de 37%, mais cette proportion est sous-estimée par rapport au nombre de lits réellement disponibles. Celui-ci est en baisse en raison d'un manque de personnel.

A Bruxelles, le nombre de décès dus au covid est stable alors qu'il est en hausse à l'échelle du pays. Il est de cinq par jour, en moyenne.

78.000 réservations en une semaine pour la dose de rappel

La décision d'ouvrir la plate-forme Bruvax aux réservations de la troisième dose de vaccin contre la pandémie a jusqu'à présent porté ses fruits. Entre le 29 novembre, jour de lancement, et lundi, le 6 décembre, on a dénombré 78.000 réservations, a indiqué mardi la responsable Covid de la CoCom, Inge Neven. Lors d'un point hebdomadaire de la situation sanitaire dans la capitale, Mme Neven a ajouté que le seuil de 60% de l'ensemble de la population bruxelloise vaccinée en première dose avait été dépassé -57% en deuxième dose- . Ce chiffre est monté à un peu plus de 71% pour la population adulte.

Quelque 52 % des plus de 65 ans ont déjà reçu une troisième dose dite de rappel.

Durant la semaine du 15 novembre, un total de 25.500 vaccins ont été administrés à Bruxelles, dont 6.100 premières doses, 7.700 deuxièmes doses et 11.600 doses "booster". Le nombre de troisièmes doses est passé à 17.500 dans la semaine du 22 novembre, et à 30.300 durant la semaine du 29 novembre.

"La stratégie consistant à ouvrir Bruvax pour une dose de rappel a très bien fonctionné. Les réservations pour les semaines à venir sont bien remplies. Nous envoyons chaque semaine, par la poste, une lettre d'invitation pour une dose de rappel à 50.000 personnes", a encore pointé la responsable.