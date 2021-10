Contrôle du Covid Safe Ticket dès samedi à Bruxelles : le dialogue avant les sanctions, assurent les bourgmestres Bruxelles M. L. © BELGA

Réunis hier à l’occasion d’un Conseil régional de sécurité (Cores), les 19 bourgmestres bruxellois, leurs chefs de zones et le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) ont rappelé que la période de transition en matière de Covid Safe Ticket est terminée. Comme cela était prévu dès le départ : 15 jours de tolérance puis les contrôles. Le Cores a ainsi décidé que "les contrôles aléatoires avec amendes à la clé" commenceront "au cours du week-end et au plus tard le 1er novembre, sur l’ensemble du territoire régional".