Contrôle périodique des chaudières : Bruxelles durcit le ton

Plus aucun doute : l’hiver est bien là et avec lui le bonheur de rallumer le chauffage pour rester bien au chaud dans son chez soi. Mais pour garantir la sécurité du foyer et éviter de consommer trop d’énergie, contrôler régulièrement sa chaudière est indispensable. A Bruxelles, ce contrôle périodique est obligatoire tous les ans pour les chaudières au mazout et tous les deux ans pour celles au gaz (contre trois auparavant). Et si vous ne savez plus à quand remonte votre dernier contrôle, sachez que les autorités régionales ont récemment durci leur politique.