Au conseil communal ce lundi soir, une convention d'occupation temporaire précaire à Haren est soumise au vote. La commune prête à une ASBL un terrain dont elle est propriétaire tant qu'il n'est pas bâti. Dans ce cas là, ce sont des chats qui vont loger sur ce terrain. L'ASBL construit des abris pour des chats errants qui viennent de se faire opérer. Ils seront sous la surveillance d’une personne qui viendra les nourrir et qui se charge de signaler les problèmes éventuels

"Ces chats sont errants et ont été stérilisés", précise Stéphanie Challe présidente de l'ASBL Ever'y Cat qui attrape les chats sauvages de Bruxelles afin de les stériliser, dans l'objectif à terme de réduire la population de chats errants à Bruxelles. Elle est d'ailleurs subsidiée par l'échevinat du bien-être animal dans ce sens.

La présidente souhaite être assez discrète sur cette occupation précaire. "Je ne veux pas que les gens savent où les chats sont abrités pour d'abord éviter que les gens viennent abandonner leurs chatons à cet endroit et ensuite pour éviter que des personnes malveillantes, qui n'aiment pas les bêtes, viennent sur place les empoisonner".

Notre politique de bien-être animal passe par le soutien d’organisations de protection des animaux comme l’ASBL Ever’y Cat, souligne Zoubida Jellab (Écolo) échevine des espaces verts, de la propreté et du bien-être animal. Nous agissons aussi par la création de nouvelles primes pour aider les habitants de Bruxelles-Ville à prendre soin de leurs animaux de compagnie. Nous parlons de primes pour l’identification des chats, de vaccination et stérilisation des chiens et chats". Stéphanie Challe rappelle d'ailleurs que la stérilisation des chats est obligatoire en Belgique. "Nous sommes une dizaine de trappeuses à Bruxelles à attraper les chats sauvages à Bruxelles car les gens ne respectent pas cette loi".