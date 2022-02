L'E40 venant de Louvain et en direction de Reyers était complètement fermée lundi matin, a indiqué la police de Bruxelles-Capitale sur Twitter. Des barrages filtrants ont par ailleurs été mis en place autour de Bruxelles, a-t-elle ajouté.

Des embarras de circulation sont attendus en raison du convoi autoproclamé "de la liberté". Ce dernier entend manifester lundi à Bruxelles contre les mesures instaurées pour endiguer la pandémie de coronavirus.

Les participants, venant en autres de France, sont redirigés vers le parking C de Brussels Expo, sur le plateau du Heysel, seul endroit où une action statique est tolérée. Une trentaine de véhicules s'y sont rassemblés dans le calme, selon la police.

La police a entre-temps signalé de "petits groupes" de manifestants sur les autoroutes en direction de Bruxelles.

A noter que du côté de l'aéroport national, on avait prévenu dès dimanche à de possibles perturbations. "Dans les prochaines heures, nous attendons l'arrivée du Convoi de la liberté. Brussels Airport et ses partenaires mettent tout en œuvre pour garantir un accès routier à l'aéroport mais des perturbations ne sont pas à exclure. Nous vous conseillons d'arriver à l'aéroport à l'heure et d'utiliser le train si possible", avait indiqué l'aéroport sur son compte twitter.