Dans la lignée des recommandations formulées par le gouvernement fédéral pour limiter les contacts entre personnes contaminées et celles en bonne santé, Actiris a décidé aujourd’hui de suspendre tous les entretiens individuels et collectifs dans tous ses locaux.

Actiris a également suspendu tous les événements. Cette mesure sera d’application du 16 mars au 30 avril inclus. Concrètement, Actiris accélère sa transformation digitale et basculera durant cette période à 100% vers le numérique. L’objectif est d’assurer la continuité des services tout en assurant la sécurité des collaborateurs et du public. Actiris utilisera donc ses nouveaux outils : le contact center est renforcé, entretiens à distance par téléconférence, dossier en ligne personnel accessible via smartphone pour le chercheur d’emploi, etc.

Les chercheurs d’emploi peuvent se rendre directement sur leur dossier en ligne My Actiris, accessible via www.actiris.be. Ils peuvent y gérer leur inscription, chercher des offres d’emploi ou encore demander certains documents administratifs. De leur côté, les employeurs peuvent se connecter à leur compte My Select Actiris, l’outil de matching automatique, pour gérer leurs offres d’emploi de manière autonome et trouver des candidats.

Le Contact Center a par ailleurs été renforcé. Ses effectifs ont été doublés afin de continuer à offrir des solutions à l’entièreté des chercheurs d’emploi et des employeurs bruxellois. Actiris reste joignable via le numéro gratuit 0800 35 123 pendant les heures d’ouverture, à savoir de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi.

Actiris suit de près les recommandations des autorités fédérales et régionales et adaptera ses mesures en fonction de celles-ci.