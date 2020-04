Après la production de plexi pour les commerces et de visières pour le personnel soignant, CityFab1 fabrique à présent des blouses pour les hôpitaux.

Les FabLabs ont démontré, aux quatre coins du pays, leur rapidité de réaction dans la lutte contre le coronavirus. En respectant les recommandations de santé (distanciation sociale, gel désinfectant à disposition…), ils sont désormais nombreux à produire des visières à destination des hôpitaux.

A Bruxelles, le CityFab1, projet collaboratif entre I-City et CityDev, a pu confier, vu leur succès, la fabrication des visières à un producteur bruxellois et se concentre désormais sur la production de blouses pour le personnel médical et les maisons de repos.

Indispensables pour protéger le personnel et les patients, les blouses ont été dessinées sur base d'un modèle médical, adapté à la découpe laser par Gwenaëlle de I-City. "C'est une technologie qui nous permet de travailler assez vite, explique Maité Dupont, responsable du Fablab. En plus de nos trois temps-plein, des bénévoles nous aident à assurer un rythme soutenu du lundi au samedi."

© CityFab1



150 blouses ré-utilisables en polyester sont ainsi produites tous les jours. A l'heure actuelle, 4 000 blouses ont déjà été livrées ou sont en cours de production. Elles sont vendues au prix coûtant aux hôpitaux, dont l'hôpital Saint-Pierre.

Mais face à l'ampleur de la demande, le stock de tissu du Fablab s'amenuise rapidement. "On est presque en rupture de stock mais une commande devrait arriver la semaine prochaine. La demande est énorme donc tout ce qu'on produit actuellement partira et si on en refait, ça partira également."

Très réactif, le Fablab en profite pour retravailler sur des masques. "On travaille au jour le jour. Comme on est un peu coincés par le tissu, on concentre une partie de nos force sur la recherche développement de masques lavables faciles à produire. Avec le déconfinement, la demande va augmenter. On pense notamment aux médecins généralistes qui devront pouvoir en fournir à leurs patients dans la salle d'attente."