Sur base de la situation actuelle et dans les respect des décisions prises au niveau fédéral, Bruxelles-Propreté tient à rassurer les Bruxellois sur le maintien de l’ensemble de ses services à la population, indique l'agence bruxelloise dans un communiqué.

La collecte des sacs des habitants est assurée aux jours et heures habituels. La vidange des conteneurs (immeubles à appartements) et des bulles à verre est également assurée. Les enlèvements à domicile d’encombrants (sur rendez-vous) sont maintenus. Les Recypark restent ouverts. Les PROXY CHIMIK attendent les Bruxellois aux endroits et horaires habituels. Les services de nettoiement réalisent normalement leurs missions sur le terrain.

Par ailleurs, le service commercial Bruxelles-Propreté Pro continue à exécuter les obligations qui lui incombent dans le cadre des contrats commerciaux conclus avec ses clients. Bruxelles-Propreté ne manquera pas d’informer les Bruxellois de tout changement que l’évolution de la situation imposerait.