Le chef du service pédiatrique ne se montre pas inquiet. Il nous explique pourquoi.

On compte actuellement en Belgique 547 cas positifs au Covid-19 chez les moins de 20 ans (voir détails ci-dessous). Et au niveau des hospitalisations, qu’en est-il ? On peut considérer que la majorité de ces cas ont été hospitalisés étant donné qu’on n’a testé jusqu’ici en Belgique que les personnes hospitalisées, hormis dans les maisons de repos.

À l’Huderf (Reine Fabiola), l’hôpital belge de référence pour les enfants, on nous annonce avoir hospitalisé 19 enfants depuis le début de la crise, dont sept se trouvaient toujours à l’hôpital ce lundi. Des enfants hospitalisés âgés pour la grande majorité de moins de 1 an ou de plus de 10 ans. Alors, les enfants de 1 an à 10 ans sont-ils épargnés par le Covid-19 ? Ce n’est pas de la sorte qu’il faut l’interpréter nous explique le chef du service pédiatrique de l’Huderf, le professeur Smeesters, qui se veut confiant pour tous les enfants : "Si on observe plus de cas chez les moins de un an, c’est parce qu’on va avoir tendance à davantage surveiller leur fièvre. Pour les plus de dix ans, c’est parce qu’un enfant, plus il va grandir, plus son corps s’approchera de celui d’un adulte et plus le risque augmente avec l’âge, jusqu’à atteindre des pics chez les plus âgés. De manière générale, nous pouvons dire à présent que les enfants, dans leur ensemble, sont épargnés par le Covid-19. Il n’y a plus de raison que cela change subitement. Les exceptions existent bien entendu mais cela vaut aussi pour la grippe qui, chaque année, tue aussi des enfants, mais on en parle moins."

Au niveau des hospitalisations d’enfants atteints du Covid-19 à l’Huderf, le professeur Smeesters confirme : aucun n’a dû être transféré en soins intensifs, ni même intubé : "Les hospitalisations n’ont parfois duré que 24 heures en observation. Certaines quelques jours mais rien de grave."

Le spécialiste sait combien les parents peuvent se montrer inquiets face au risque que représente le coronavirus pour leur progéniture mais il n’y a pas de quoi s’alarmer pour notre jeunesse, estime-t-il.

Au niveau de l’importance de la transmission du virus via les enfants possibles vecteurs du Covid-19, par contre, le professeur Smeesters refuse de s’avancer et estime que c’est impossible à déterminer à ce stade de la pandémie : "Celui qui vous dira le contraire est un menteur. Personne ne sait dire si les enfants transmettent moins le virus que les adultes pour le moment. Pour la simple et bonne raison que nous ne disposons pas encore des outils scientifiques et des données médicales pour répondre à cette question. C’est beaucoup trop tôt. La seule chose qui est vraie, c’est que généralement, la transmission est liée à l’importance de la maladie et que celle-ci se développe beaucoup moins chez les enfants. Mais le Covid-19 est nouveau et donc personne ne sait si cela vaut ou non dans ce cas."

Optimiste sur l’impact du Covid-19 chez nos jeunes, le professeur Smeesters se montre plus inquiet pour les autres pathologies qui ne seraient plus suivies en raison de la crainte des parents. Et là, il insiste : "Soyez raisonnable et n’hésitez pas à vous rendre à l’hôpital lorsque c’est nécessaire. Il en va aussi de la santé de vos enfants. Il est très important de ne pas laisser tomber les rendez-vous prévus et de montrer un enfant aux médecins car les consultations par téléphone ne suffisent parfois pas."