L'Huderf lance une nouvelle ligne téléphonique pour gérer les situations de stress excessif.

Obligation de rester chez soi, perte des contacts humains, incertitude quant à la durée du confinement et conséquences financières : la propagation du Covid-19 peut être source de nombreux stress et angoisses. S'il n'est pas toujours facile de gérer ses émotions dans de telles conditions, des initiatives existent pour nous y aider. En voici quelques-unes.

L'activité physique et la méditation

Le sport et la méditation sont de bons remèdes pour apaiser les maux de l'esprit. Plusieurs Bruxellois(e) vous proposent des cours individuels ou collectifs via les réseaux sociaux (Skype, Instagram, etc.). C'est par exemple le cas de Elise Yoga qui vous attend ce lundi à 18h sur Instagram pour une heure de yoga.

De son côté, Lauraline a centralisé divers outils de gestion du stress dans un document drive, accessible et modifiable par tous et toutes. Cours de sport, méditation, relaxation, pour enfants et pour adultes : vous y trouverez votre bonheur.

Un collectif de soutien psychologique

Si la pratique d'un sport ou d'une activité de loisir ne suffit pas, vous pouvez toujours faire appel à des professionnels. Sur Facebook, s'est récemment créé le groupe "Collectif de soutien psychologique face au covid-19"."

"Les situations de crise telle que celle que nous vivons peuvent générer de l’anxiété et d’autres troubles psychologiques qu’il est nécessaire de prendre en charge rapidement. Nous proposons un soutien psychologique gratuit par téléconsultation (téléphone, Whatsapp, Skype, etc.) aux personnes vivant des difficultés face à la situation actuelle", explique le groupe de psychologues et de psychothérapeutes formés à la relation d'aide.

Le collectif ne propose pas de suivi au long court mais des entretiens ponctuels dans le cadre d'une souffrance liée à la situation actuelle. Si vous êtes intéressé(e), contactez le collectif sur Facebook ou par mail (collectifpsy.covid19@gmail.com) avec votre demande et vos coordonnées.

Une ligne téléphonique à l'Huderf

Depuis ce lundi, l'hôpital des enfants gère en outre une nouvelle ligne téléphonique nommée "Allô ! Pédopsy". L'objectif : permettre aux enfants ou adolescents et à leurs parents de gérer les situations d'angoisse ou de stress problématiques (anormalement excessives) en parlant à un professionnel.

Des psychologues répondront à vos questions au 02/477.31.80 du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Ils pourront si besoin vous rediriger vers des pédopsychiatres qui organisent des consultations par vidéoconférence ou par téléphone selon la problématique.

Pour rappel, les personnes en grande détresse ayant besoin d'aide urgente peuvent s'adresser au 107 et au Centre de prévention du suicide (0800/32.123).