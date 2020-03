Cette mesure ne respecte pas la procédure classique préconisée par la ministre de l'Enseignement.

Deux élèves de l'athénée Royal Uccle 2 ont été testés positifs au coronavirus ce mardi. Les deux classes sont par conséquent fermées depuis ce mercredi et pour une durée indéterminée.

Cette décision ne respecte toutefois pas la procédure classique préconisée par la ministre de l'Enseignement au sein de la Fédération Wallonie Bruxelles Caroline Desir (PS). "Une circulaire a été envoyée ce mercredi à toutes les écoles et qui reprend la procédure à suivre", explique le porte-parole de la ministre. "Ainsi, l'élève contaminé doit impérativement rester 14 jours chez lui en quarantaine quant aux autres élèves qui ont potentiellement été en contact avec l'élève contaminé, il doit continuer à aller à l'école et son médecin et ses parents doivent vérifier son état de santé et consulter le médecin traitant en cas d'apparition de symptomes. Mais on préconise donc de ne pas fermer de classe comme c'est le cas ici à Uccle 2."