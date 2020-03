Elle souhaite aussi de ne plus utiliser d'argent liquide.

L'ancienne échevine bruxelloise et candidate à la présidence de l'Open-VLD Els Ampe suggère de mettre tous les Begles de plus de 65 ans en quarantaine afin de contrer la pandémie de coronavirus. Parmi ses autres propositions : l'interdiction de l'usage d'argent liquide ou l'interdiction pour les contrôleurs de train de valider les tickets des voyageurs. Else Ampe estime que "le monde politique sous-estime l'épidémie", explique-t-elle à Bruzz.

Dernière proposition de la députée néerlandophone : imposer aux universités et aux écoles secondaires l'enseignement uniquement en ligne.