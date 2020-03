Tous les concerts programmés en mars sont tout simplement annulés.

En raison de l’évolution rapide de la situation concernant la récente propagation du COVID-19, l’AB a pris la décision de fermer ses portes jusqu’au 31 mars compris.

"Nous sommes très préoccupés par la situation et nous entendons prendre nos responsabilités en prenant cette mesure pour contribuer nous aussi à la lutte contre l’épidémie de COVID-19", explique la salle de concert sur son site internet.

"Tous les concerts prévus d’ici le 31 mars compris seront donc annulés et, dans la mesure du possible, reprogrammés. Toute notre équipe est mobilisée pour tenter de trouver la meilleure solution possible pour tous les concerts. Ceux-ci pourront être reportés ou annulés. En cas de nouvelle date, les tickets que vous avez achetés restent valables. En cas d’annulation, vous serez automatiquement remboursé. Nous suivons la situation de très près et vous communiquerons toute nouvelle information sur notre site web. Tous les acheteurs seront informés par courriel des changements concernant leur concert."