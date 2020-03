Les membres du personnel enseignant sont encouragés à utiliser les dispositifs pédagogiques d'enseignement à distance.

Afin de limiter la propagation du COVID-19, les Autorités de la Haute Ecole Léonard de Vinci ont décidé de fermer les portes de l'établissement "jusqu'à nouvel ordre".

"Nos formations professionnalisantes induisent des contacts rapprochés et multiples avec des populations à risque et fragilisées. Tous les locaux de cours et les bibliothèques de la Haute Ecole seront inaccessibles. Tous les cours en présentiel, ainsi que les laboratoires et travaux pratiques seront suspendus. Les membres du personnel enseignant sont encouragés à utiliser les dispositifs pédagogiques d'enseignement à distance", explique l'école dans un communiqué.

"Les stages doivent se poursuivre jusqu'à nouvel ordre sauf en cas de consigne contraire de l'entreprise ou de l'institution accueillante. Des modalités de supervision de stage à distance pourront être proposées. Toutes les réunions non-essentielles et non-urgentes sont suspendues. Si la réunion devait être maintenue, il vous est demandé de privilégier la tenue des réunions via les outils qui vous seront proposés rapidement. Si la réunion physique est indispensable, il est demandé de la limiter dans le temps et de la tenir dans des locaux de capacité suffisante pour maintenir la distance requise de un mètre 50.

Par ailleurs, les voyages d’étude organisés par la Haute Ecole sont postposés ou annulés. "Tous les voyages professionnels à l’étranger des membres du personnel sont interdits sauf raisons impératives jusqu'au 19 avril au minimum. En cas de raisons impératives, la demande doit être introduite auprès du ou de la supérieure hiérarchique quelle que soit la durée du voyage. Tous les départs de mobilité étudiante internationale encore prévus d’ici le 19 avril 2020 au minimum sont postposés ou annulés."