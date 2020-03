La chambre de commerce de Bruxelles a réalisé une simulation basée sur les estimations des secteurs d'activité. Si la pandémie perdure, cela pourrait impacter 40 000 emplois bruxellois.

La pandémie de coronavirus provoque déjà de gros dégâts sur l'économie bruxelloise. Les annulations de salons, la restriction des voyages à l'étranger ou, plus simplement, le fait que les Bruxellois ne vont plus au restaurant impacte lourdement le secteur de l'Horeca. Le plus gros salon de l'année en termes de nuitées - Seafood - a ainsi récemment annoncé son report à une date encore inconnue. Le secteur de l'Horeca n'est néanmoins pas le seul à souffrir, constate le CEO de la Chambre de Commerce de Bruxelles (Beci) Olivier Willocx. Le gouvernement bruxellois réunit l'ensemble des acteurs de l'économie bruxelloise cet après-midi afin de dégager des solutions.

"D'après la simulation que nous venons de réaliser sur base du retour de terrain de tous les secteurs d'activités bruxellois, le produit intérieur brut bruxellois va chuter de 3,6% au mois de mars. Soit, environ, 230 millions d'euros, ou quasi 10 millions d'euros par jour." Pour mémoire, le PIB annuel bruxellois atteint 70 milliards d'euros environ ou 6 milliards d'euros par mois.

Environ 40 000 emplois pourraient être menacés si la pandémie perdure, sans mesures de soutien fortes. Il s'agirait avant tout de jobs étudiants ou de jobs précaires. Les indépendants sont également en première ligne. "La vraie question est de savoir combien de temps cette crise va durer. Si cela dure 15 jours, ce n'est pas trop grave mais cela ne durera pas 15 jours. Il n'y a aucune raison de penser que le mois d'avril sera meilleur."

Quels secteurs sont les plus impactés ? L'Horeca évidemment même si, sur l'ensemble de l'économie bruxelloise, ce secteur pèse peu. Les prestataires extérieurs, les sous-traitants liés à ce secteur souffrent également terriblement. Ensuite, vient le secteur du transport. Le secteur du commerce commence aussi à sentir la crise. Beci estime la baisse de chiffre d'affaires à 10% environ dans ce secteur, pour le mois de mars toujours."

Paradoxalement, un secteur pour réussir à tirer son épingle du jeu : le nettoyage. "On va mobiliser les sociétés de nettoyage pour voir comment en va faire en sorte d’aider les entreprises à nettoyer plus régulièrement leurs bureaux. Cela peut permettre de créer quelques centaines de jobs", poursuit Olivier Willocx qui estime par ailleurs que "notre chance, quelque part, est que Bruxelles développe une forte économie de service, qui peut se délocaliser." Autrement dit, on peut plus facilement télétravailler que dans le secteur de l'industrie."