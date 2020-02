La police locale de Bruxelles-Ixelles a ouvert une enquête sur un faux fax diffusé lundi et indiquant qu'un homme présentant des symptômes du coronavirus s'était enfui de l'hôpital Saint-Pierre, selon une information du quotidien Het Laatste Nieuws, confirmée par un porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles.

Dans le fax, un soi-disant inspecteur de police alerte de la fuite d'un individu présentant les symptômes du virus. Cette fausse information a été largement diffusée, entre autres à des administrations communales de Bruxelles, à des médias et au SPF Santé publique. "Le policier n'existe pas et la référence du procès-verbal mentionné renvoie à un tout autre sujet", souligne le porte-parole. "Personne ne s'est enfui de l'hôpital Saint-Pierre dans l'attente des résultats de sa prise de sang. Et d'ailleurs ce n'est pas une prise de sang qui est faite pour détecter le coronavirus."