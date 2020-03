La commune demande aux parents d'envisager la garderie scolaire comme une solution de dernier recours.

Suite aux mesures de restriction importantes prises par le Conseil national de sécurité en vue d’éviter la propagation du coronavirus, l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles en appelle à la solidarité et à la responsabilité et suspend toutes les activités pédagogiques dès lundi prochain et jusqu’au 3 avril. Un accueil sera néanmoins organisé pour tous les enfants dont les parents travaillent et qui n'ont pas la possibilité d'organiser une garde autre que par une personne âgée. La commune demande aux parents d'envisager cela comme une solution de dernier recours.

En maternelles et en primaires, l'encadrement sera assuré gratuitement selon l'horaire habituel, de 7h à 18h. En secondaires, un encadrement pour le 1er degré sera assuré entre 7h45 et 17h. Durant cette période, les repas scolaires sont annulés, aucune nouvelle matière ne sera donnée et il n'y aura pas d'évaluations. Les bibliothèques seront elles aussi fermées au public.

Les cours sont également suspendus pour la promotion sociale et donnés à distance pour l'enseignement supérieur, la tenue des différents travaux pratiques et stages sera analysée au cas par cas. Le service de promotion de la santé à l’école de la Ville de Bruxelles reste bien à disposition pour toute question. Les parents peuvent les contacter au 02/274.56.30 dans les heures d’ouverture (8h30-16h30) et en cas d’urgence ou en dehors de ces heures au 02/274.56.56.

Par ailleurs, toutes les activités extrascolaires et récréatives sont aussi suspendues (centres de jeunes, maisons des enfants, académies…).