Des membres de la famille royale devaient y assister.

Le concert de gala à l’occasion du 80e anniversaire de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, prévu ce vendredi 13 mars 2019, a été annulé. L’information reprise ci-dessous est donc nulle et non avenue. Plusieurs membres de la famille royale devaient y assister, dont le Roi Albert II et la reine Paola ainsi que les princesses Astrid et Claire.

La reine Paola accompagne activement le développement et le rayonnement de l’institution depuis 2004. Ce concert devait réunir des maîtres et jeunes solistes en résidence et le Belgian National Orchestra, partenaire de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth qui a également vu le jour à la fin des années 30, sous la direction du chef d’orchestre américain James Feddeck.