Afin de participer, à son niveau, au combat collectif contre la propagation du Covid-19, le Botanique suspend toutes ses activités culturelles (concerts et expositions) à partir de ce vendredi 13 mars, jusqu'au 31 mars 2020 inclus.

"Nous travaillons, en ce moment précis, à la re-programmation des 33 concerts qui sont concernés, dans nos salles de l'Orangerie, de la Rotonde et du Witloof bar", indique la direction dans un communiqué. Le public sera tenu informé des nouvelles dates pour lesquelles les billets acquis restent valables. Les concerts annulés feront l'objet d'un remboursement automatique. Toutes les informations nécessaires seront mises à jour quotidiennement et disponibles sur le site internet du Botanique et sur ses réseaux sociaux.

"Ce sont de milliers d'heures de travail de nos équipes, de création artistique et de mobilisation qui sont suspendues, avec le ferme espoir de les réaliser concrètement dans un avenir proche et serein. Merci à notre public et tous nos partenaires, artistes et autres pour cette fidélité qui donne son sens à notre projet Botanique."