M. Kir a précisé n'avoir aucun symptôme déclaré pour l'instant. Il continuera à assumer ses fonctions de bourgmestre par vidéo-conférence. Ce dispositif à distance, mis en place pendant la première vague de l'épidémie, a été réactivé il y a une dizaine de jours en raison de la recrudescence du nombre de cas dans la commune.

"J'ai été en présence de quelqu'un qui était contaminé et j'ai été référencé par les systèmes de tracing", a expliqué le bourgmestre, qui a reçu un SMS peu après 13h00. "Je ferai le test aussi rapidement que possible suivant le protocole et respecterai la quarantaine, ce qui ne m'empêchera pas de travailler".

Il n'y a pas de conséquence pour le reste du collège, selon lui.