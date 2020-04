Pas moins de 20 000 visières ont été produites durant ces trois premières semaines par des chercheurs et étudiants.

Les équipes multidisciplinaires de l’ULB se mobilisent pour répondre à l’appel urgent de l’hôpital Saint-Pierre. Ensemble, elles ont conçu des sur-masques de protection. Réutilisable, ce dispositif permet de prolonger la vie des masques FFP2 dont les personnels de première ligne manquent cruellement en leur permettant de se protéger et de diminuer les risques de contamination.

Pas moins de 20 000 visières ont été produites durant ces trois premières semaines par des chercheurs et étudiants, tous bénévoles : la production atteint désormais 2 500 pièces par jour. Plus de 12 000 sur-masques ont été fournis aux hôpitaux de la Ville de Bruxelles (Saint-Pierre, Brugmann et Huderf). Les autres ont été distribués dans d'autres hôpitaux du pays. Mais les demandes continuent à affluer de toutes les régions de Belgique, pour des écouvillons, des valves respiratoires, des tabliers et blouses pour le personnel soignant, etc.

Soutenue financièrement par la Fondation Michel Cremer, cette collaboration fait aujourd'hui appel à votre soutien par un don, du matériel ou des imprimantes 3D (contact : covid@michelcremerfoundation.eu).

"Les hôpitaux et toutes les personnes confrontées au virus quotidiennement ont besoin de ces protections. La production de visières lancée au sein du Fablab ULB est une initiative qui permet de pallier le manque de matériel de protection dans nos hôpitaux. Je félicite cette belle et essentielle collaboration entre l’ULB, la Fondation Michel Cremer et la Ville de Bruxelles", se réjouit Philippe Close (PS), bourgmestre de Bruxelles.