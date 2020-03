Le Festival Millenium envisage d'accueillir sa 12e fin septembre ou début octobre.

"Le Festival international du film documentaire Millenium est au regret d’annoncer le report de sa 12e édition qui devait avoir lieu du 27 mars au 4 avril à Bruxelles. Cette décision est une conséquence directe de la situation liée à la propagation du COVID-19", indiquent les organisateurs dans un communiqué.

La présence de quasi tous les réalisateurs invités au Festival qui devaient venir des quatre coins du monde est rendue impossible suite aux restrictions qu’imposent la situation exceptionnelle due à la propagation du COVID-19. "Cette décision ne fut pas facile à prendre mais elle était nécessaire dans la mesure où nous ne pouvons pas envisager d’organiser un festival de l’envergure du Millenium, qui donne un éclairage sur le monde à travers la caméra de réalisateurs engagés, sans qu’ils puissent venir présenter leur film, rencontrer le public et entamer un dialogue avec celui-ci", souligne sa directrice artistique, Zlatina Rousseva.

"Repousser les frontières, le fil rouge de cette édition est plus que jamais d’actualité. Ces frontières parfois invisibles nous amènent chaque jour à questionner et à remodeler nos comportements. Les documentaires présentés lors du Festival Millenium explorent ces questions essentielles, et la situation que nous connaissons aujourd’hui nous montre à quel point des films sont indispensables à la compréhension de notre monde."

